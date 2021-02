Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Seckenheim

Hochstätt: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

MA-Seckenheim / Hochstätt (ots)

Am 14.02.2021, gegen 04:00 Uhr, ereignete sich in der Rohrlachstraße, Höhe der Hausnummer 5, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam während der Fahrt in Richtung der Hochstättstraße aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Lkw (Citroen). Dieser wurde hierdurch an der Front stark beschädigt und seitlich gegen den Bordstein versetzt. Hiernach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Ein Zeuge konnte jedoch einen dunklen Pkw in Richtung Karolingerweg fahren sehen. Für weitere sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203-93050.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell