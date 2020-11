Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Aushub illegal entsorgt

Drei Ladungen Boden entsorgten Unbekannte am Wochenende in Nattheim.

UlmUlm (ots)

In Richtung Fleinheim wird derzeit ein neuen Wohngebiet "Riederberg" erschlossen, weshalb dort größere Erdmassen bewegt werden. Diesen Umstand nutzten Unbekannte aus und entsorgten drei Ladungen Erdreich. Wegen des Umweltverstoßes ermittelt jetzt die Polizei aus Nattheim. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Erdreich mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag mit einem Lastwagen entsorgt wurde. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 an die Polizei.

