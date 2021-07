Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A 5 - Aufgefahren

Mahlberg (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro waren nach einem Auffahrunfall am Sonntagmittag auf der A 5 zu beklagen. Eine 30 Jahre alte Peugeot-Lenkerin soll kurz nach 12 Uhr auf Höhe Mahlberg zu spät erkannt haben, dass eine vorausfahrende Mercedes-Lenkerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzierte. In der Folge fuhr sie in das Heck des Benz. Beide Frauen sowie ein weiterer im Mercedes befindlicher Mann trugen leichte Blessuren davon. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

/ya

