Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrände - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Sillenbuch (ots)

Zwei Fahrzeuge, die in der Kemnater Straße und in der Steinbrunnenstraße abgestellt waren, sind am späten Donnerstagabend (24.06.2021) in Brand geraten. Ein vorbeilaufender Jogger bemerkte gegen 23.10 Uhr den Schmorbrand an einem in der Kemnater Straße abgestellten Auto der Marke BMW und alarmierte Polizei und Feuerwehr, die den Brand schließlich löschte. Gegen 23.00 Uhr geriet auch ein Motorroller der Marke BMW in der Steinbrunnenstraße in Brand. Eine Anwohnerin verständigte den Besitzer, der den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschte. Das Fachdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell