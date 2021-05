Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Wermelskirchen (ots)

Gestern (19.05.) um 11:00 Uhr sind dem Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in der Straße Heisterbusch an zwei Fenstern Einbruchspuren aufgefallen. Diese sollen eine Woche zuvor noch nicht vorhanden gewesen sein.

Offenbar haben Unbekannte in diesem Zeitraum versucht, gewaltsam in die Kindertagesstätte zu gelangen. Sie hebelten an einem Kellerfenster sowie einem Fenster im Erdgeschoss, gelangten jedoch aufgrund der gut gesicherten Fenster nicht in das Objekt und machten keine Beute.

Der Schaden dürfte dennoch mehrere hundert Euro betragen.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, informiert bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 die Polizei. (ct)

