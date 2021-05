Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pedelecs aus dem Keller gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei wurde gestern (19.05.) zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Kaule gerufen. Gegen 10:00 Uhr war aufgefallen, dass sich Unbekannte offenbar über das Tor zum Parkhaus des Mehrfamilienhauses unbefugt Zugang zu den Kellerräumen verschafft und die Tür zum Fahrradkeller aufgebrochen haben. Am 13.05.2021 gegen 12:00 Uhr war die Tür noch ohne Schaden. Es wurden zwei Pedelecs der Marke Husqvarna entwendet, die zusammen einen Wert im unteren vierstelligen Bereich haben. Mögliche Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell