POL-OF: Unfallflucht: Wo ist der Opel Corsa?; Feuer an Zweifamilienhaus; Wer sah den Dieb in der Kirche? und mehr

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Wo ist der Opel Corsa? - Neu-Isenburg

(aa) Nach einer Unfallflucht am späten Freitagabend in der Friedrichstraße suchen die Ermittler aus Langenselbold einen Opel Corsa, der an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein dürfte. Weiterhin müssten die Verkleidung des rechten Außenspiegels und Teile einer Radkappe fehlen. Zeugen hatten gegen 23.25 Uhr beobachtet, wie das Fahrzeug "mit überhöhter Geschwindigkeit" von der Hugenottenallee in die Friedrichstraße abgebogen und in Höhe der Hausnummer 58 gegen einen geparkten VW gestoßen war. Anschließend flüchtete der Verursacher und wurde in der Frankfurter Straße aus den Augen verloren. An dem geparkten Golf ist ein Schaden von etwa 12.000 Euro zu beklagen. Die Unfallfluchtermittler fragen nun, wo ein unfallbeschädigter Opel Corsa D steht und bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Feuer an Zweifamilienhaus - Seligenstadt/Klein-Welzheim

(aa) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in der Kettelerstraße aus. Gegen 4.45 Uhr brannte an einem Zweifamilienhaus eine Holzterrasse im ersten Stock. Das Feuer gelangte bis zur Terrassentür, wodurch die Wohnung aufgrund des Rauches zunächst nicht bewohnbar war. Auch der Dachstuhl wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung bei 30.000 Euro. Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein zweiter erlitt beim Versuch, die Katzen zu retten, Kratzwunden; die Tiere blieben unversehrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

3. Wer sah, was geschah? - Seligenstadt

(aa) Die Polizei (06182 8930-0) sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Pfortengasse ereignet hat und zu dem die Beteiligten unterschiedliche Angaben gemacht hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein 33-jährige Audi-Lenker und dahinter ein 38-jähriger Opel-Fahrer unterwegs und wollten wohl beide in Höhe der Hausnummer 12 parken. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Schaden an dem A4 und dem Agila wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Zusammenstoß passierte gegen 17.35 Uhr.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wer sah den Dieb in der Kirche? - Bad Soden-Salmünster

(aa) Ein Dieb hat am Montagnachmittag in der Kirche an der Klostergasse die Opferstöcke aufgebrochen und das Spendengeld eingesackt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Bad Orb (06052 9148-0) suchen Zeugen, die zwischen 14.30 und 18 Uhr, Beobachtungen an und in der Kirche gemacht haben.

Offenbach, 05.08.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

