Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hakenkreuz in Fahrzeug geritzt; Yaks liefen über die Straßen - Unbekannter hatte Koppel geöffnet und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Feuer in Wohnhaus - Kripo ermittelt - Offenbach

(aa) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Montagnachmittag zu einem Wohnhausbrand an der Rosenhöhe aus. Der Brand war gegen 16.40 Uhr im Hinterwaldweg in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus festgestellt worden. Drei Bewohner wurden vorsorglich wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Nach erster Schätzung beträgt der Schaden 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

2. Hakenkreuz in Fahrzeug geritzt - Dietzenbach

(aa) Unbekannte ritzten am Wochenende in der Lehrstraße ein etwa 12 x 12 Zentimeter großes Hakenkreuz in einen Ford Transit. Der rote Kleinbus war zwischen Freitag, 16.10 Uhr und Montag, 6.10 Uhr, auf dem Seitenstreifen vor den Hausnummern 16-18, in Höhe des Bildungszentrums, abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Yaks liefen über die Straßen - Unbekannter hatte Koppel geöffnet - Birstein

(aa) Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend letzter Woche im Naturschutzgebiet Graf-Dietrich-Weiher eine gesicherte Koppel geöffnet. Die offene Koppel wurde um 22.20 Uhr festgestellt. Acht Yaks, fünf erwachsene Tiere und drei Kälber, waren bereits weggelaufen und durch die Nacht geirrt. Am Morgen meldeten Verkehrsteilnehmer einige Tiere in der Gemarkung Wüstwillenroth in Richtung Fischborn. Am Freitag, gegen 10.20 Uhr, waren alle Yaks wieder auf ihrem Weideplatz. Verkehrsunfälle sind der Polizei glücklicher Weise nicht gemeldet worden. Der Vorfall ist nicht der erste. Es kam in der zurückliegenden Zeit immer mal wieder vor, dass die Begrenzungen für diese und andere Beweide-Tiere geöffnet, beschädigt oder die Stromgeräte abgeschaltet wurden. Die Polizei bittet Spaziergänger, Naturliebhaber und Sportler, die in dem Naturschutzgebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge sehen, sich unter der Rufnummer 066619610-0 zu melden.

2. Wer sah die Randalierer? - Hammersbach/Langen-Bergheim

(as) In der Nacht zum Montag, den 27.07.20, randalierten Jugendliche in der gesamten Ortslage. Sie traten Mülleimer ab, überstiegen an der Kita am Rathaus die Umzäunung und traten dort die Mülltonnen um und beschädigten diese. Am Aussichtspunkt "Weitblick" und auf dem Spielplatz Borngasse wurden die Holzmülleimer samt Inhalt angezündet. Des Weiteren ging vom Spielplatz eine erhebliche Ruhestörung durch die Täter aus, so dass ein Anwohner gegen 2.45 Uhr auf die Straße ging, woraufhin die jungen Männer über den Hinterausgang des Spielplatzes in Richtung Köbler Weg flüchteten. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert, dürfte aber nicht unwesentlich sein. Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Hanau wenden sich deshalb an die Öffentlichkeit und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 04.08.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

