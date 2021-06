Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spinde aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Diebe haben am Donnerstagabend (24.06.2021) zwei Spinde auf einem Sportgelände an der Straße Am Kräherwald aufgebrochen und eine Geldbörse mit Bargeld und einer Bankkarte gestohlen. Die Täter öffneten zwischen 18.00 Uhr und 19.35 Uhr auf unbekannte Weise die beiden Spinde in der Umkleidekabine und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

