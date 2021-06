Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (24.06.2021) an der Straße Beim Höhenfreibad die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Täter schlugen zwischen 12.30 Uhr und 21.05 Uhr, mutmaßlich mit einem Stein, das rechte Beifahrerfenster ein und stahlen aus dem Innenraum des VW Lupo vier Euromünzen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden. Az.: 1212023/2021

