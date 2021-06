Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (23.06.2021) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Marktstraße ein Parfüm im Wert von über einhundert Euro gestohlen zu haben. Eine 48 Jahre alte Detektivin sowie ihr 46 Jahre alter Kollege beobachteten den Tatverdächtigen, wie er gegen 11.45 Uhr einen Parfümtester in seine Hosentasche steckte. Nachdem er an der Kasse die Ware nicht bezahlt hatte, sprachen ihn die Detektive an und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der 36-jährige Deutsche wurde am Donnerstag (24.06.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Wege des beschleunigten Verfahrens vom Amtsgericht Stuttgart zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt.

