POL-S: Unklare Unfallursache - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Olgastraße/Charlottenstraße am Donnerstagvormittag (24.06.2021), bei dem zwei Autos beteiligt waren, ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 10.30 Uhr in der Olgastraße unterwegs und wollte nach links in die Charlottenstraße in Richtung Hohenheimer Straße abbiegen. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot zur selben Zeit in der Olgastraße geradeaus in Richtung Werastraße. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, der 35-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr in stadtauswärtiger Richtung war für etwa eine halbe Stunde unterbrochen, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, weshalb Zeugen gebeten werden, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

