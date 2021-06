Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Linienbus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Linienbus der Linie X1 hat sich am Dienstag (22.06.2021) eine 51 Jahre alte Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zugezogen. Ein 52 Jahre alter Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem VW Polo in der Waiblinger Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Wilhelmsplatzes stieß er mit dem Linienbus der Linie X1 zusammen, dessen 27 Jahre alter Fahrer den Wilhelmsplatz von Seite Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

