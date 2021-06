Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (21.06.2021) einen 35-jährigen Mann am Bahnhof Bad Cannstatt vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Während einer Fußstreife am Bahnhof Bad Cannstatt bemerkten die Beamten gegen 17.30 Uhr, Marihuana-Geruch bei dem vorbeilaufenden Mann. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in seinem Rucksack mehrere Ecstasy-Tabletten und LSD-Blättchen, eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin, 475 ml mutmaßliches GBL sowie weitere Kleinmengen einer synthetischen Droge. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

