POL-PDNR: Kinder geben Hinweis auf Betäubungsmittelverstoß

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 02.03.2021 melden gegen 17:40 Uhr zwei 11 und 12 jährige Kinder, dass sie an der Ice-Halle drei Joint rauchende Personen gesehen haben. Zwei der Personen seien danach in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Der Fahrer wurde sehr genau durch die Kinder beschrieben auch das Kennzeichen haben sie sich gemerkt. An der Ice Halle konnten Jointreste aufgefunden werden. Daraufhin wurde die Halteranschrift des Fahrzeugs aufgesucht und die beschriebenen Personen angetroffen. Die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Fahrers gab an, dass sie gefahren sei, da der 25 jährige Beschuldigte keinen Führerschein habe. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief beim Beschuldigten positiv. Trotz der erdrückenden Beweislast stritt der Beschuldigte jede Tathandlung ab.

