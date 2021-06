Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (23.06.2021) einen 37-jährigen Mann vorläufig festgenommen, welcher im Verdacht steht, auf einem Parkplatz an der Mühlhäuser Straße vor einer Frau onaniert zu haben. Die 23-jährige Autofahrerin saß gegen 18.10 Uhr in ihrem Fahrzeug, als sie ein 37-jähriger Mann ansprach. Nachdem sie den Mann aufforderte wegzugehen, zog er seine Hose nach unten und onanierte offenbar vor den Augen der Frau. Sie drohte die Polizei zu rufen, woraufhin der Mann in Richtung Möwenweg flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurze Zeit später im Bereich des Hofpenseewegs fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder.

