Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/Diebe verscheucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zeugen haben am Sonntag (6.12.20) Diebe verjagt. Gegen 6.40 Uhr bemerkten sie zwei männliche Personen in einem Schuppen an der Münsterstraße. Die Zeugen leuchteten diese mit einer Taschenlampe an. Außerdem machten sie sich durch Rufen bemerkbar, sodass die Täter flüchteten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Beide sind männlich und waren dunkel gekleidet. Sie sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Einer hatte an seiner Jacke Reflektoren und eine vermutlich gefüllte blaue Tüte/ einen Stoffbeutel mitgeführt.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

