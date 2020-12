POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/Unfallbeteiligter gesucht

Polizei Coesfeld

Die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten. Am Dienstag (8.12.20) befuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Senden die L844 in Fahrtrichtung Ottmarsbocholt. Gegen 7.15 Uhr kam es zu einer Kollision mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Unfallbeteiligte fuhr weiter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

