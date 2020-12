Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/Erst Geldbörse gestohlen, dann Geld abgehoben

CoesfeldCoesfeld (ots)

Während des Einkaufs hat eine unbekannte Person einer 63-Jährigen Aschebergerin die Geldbörse gestohlen. Zwischen 15.15 Uhr und 15. 30 Uhr war die Frau am Montag (7.12.20) im Aldi Herbern einkaufen. Das Portemonnaie befand sich in einer Einkaufstasche. Kurz darauf stellte die 63-Jährige zudem fest, dass mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben wurde. Dadurch, dass der Pin in der Geldbörse lag, hatte der Täter leichtes Spiel.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Bewahren Sie Ihre Pinnummer niemals zusammen mit der EC-Karte auf.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

