Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L581/Fußgängerin schwer verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Billerbeck ist am Montag (7.12.20) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Dülmen die L581 in Richtung Havixbeck. In Höhe der Adresse "Bombeck 43" überquerte die Frau zu Fuß die Fahrbahn. Dabei erfasste der 29-Jährige sie. Mit einem Rettungswagen kam die Billerbeckerin in ein Krankenhaus.

