Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Raub in Tiefgarage

Ein 29-Jähriger wurde am Dienstagvormittag in der Heilbronner Innenstadt Opfer eines Raubs. Der Mann war gegen 11 Uhr in einer Tiefgarage in der Schulgasse auf dem Weg zu seinem Auto, als er von hinten niedergeschlagen wurde. Durch den Angriff verlor der Mann kurzzeitig sein Bewusstsein. Als er wenig Zeit später zu sich kam, war seine rote Einkaufstasche der Firma Kaufland verschwunden. Darin befand sich eine größere Summe Bargeld, die der Mann zu einer Bank bringen wollte.

Die von einem Zeugen alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen ein. Diese verlief bislang negativ. Der 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Heilbronner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wer den Mann angegriffen und das Bargeld geraubt hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zu folgenden Fragen machen können: - Wer hat den Angriff auf den Geschädigten am Dienstag, zwischen 10.50 Uhr und 11.05 Uhr, in der Tiefgarage Schulgasse beobachtet? - Ist jemandem eine Person mit einer roten Kaufland-Einkaufstasche aufgefallen? - Kann jemand sonstige sachdienliche Hinweise geben? Für Zeugen ist die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 erreichbar.

