POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn vom 24.03.2020 mit mehreren Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Rosenberg-Sindolsheim: Dreiste Jagdwilderei

Ein durch eine Schussverletzung getötetes Wildschwein fand ein Jäger am 22. März im Jagdbogen Sindolsheim I, im Gewann Gretenhecken. Der verendete Keiler lag auf einem Maisfeld des letzten Jahres, etwa 200 Meter von der Landstraße zwischen Sindolsheim und Altheim entfernt. Am Sonntag, den 15. März, zwischen 21 und 22 Uhr vernahm ein Jäger im Bereich des späteren Auffindeortes einen Schuss, der nicht zugeordnet werden konnte. Es wird davon ausgegangen, dass ein Wilderer verbotenerweise in dem Bereich gejagt hat. Der Jagdpächter bietet als Belohnung für Hinweise die zur Ermittlung und Ergreifung des Wilderers führen, 1.000 Euro. (Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.) Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Wald gemacht, die zum Auffinden des Unbekannten führen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Gewerbe / Umwelt, Telefonnummer 09341 810, entgegen.

Buchen: Graffiti-Sprayer schmieren an Schule

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buchen einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Der Schaden, der durch Graffitis in der Karl-Tschamber-Straße entstand, kann noch nicht genau beziffert werden. Zwischen 19Uhr und 5.30 Uhr haben Unbekannte Wände einer Gemeinschaftsschule, einer Ausbildungswerkstatt und eines Altenwohnheims sowie einen Bus mit roter Farbe besprüht. Die Täter schmierten Teils unleserliche Schriftzüge auf die Wände. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

