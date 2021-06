Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Freiberg (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (20.06.2021) und Mittwoch (23.06.2021) drei Gartenhäuser in Möhringen und sechs in Freiberg aufgebrochen. In Möhringen im Gewann Haldenwies und im Gewann Hinter den Kräutergärten hebelten die unbekannten Täter Türen und Fenster der Hütten auf. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen die Täter eine Handsäge. Ob sie darüber hinaus noch etwas gestohlen haben, muss noch ermittelt werden. In Freiberg im Gewann Ob dem Sonnenberg hebelten ebenfalls unbekannte Täter mit Gewalt sechs Gartenhütten einer Gartenkolonie auf. Auch hier ist derzeit noch nichts über Diebesgut bekannt. In allen Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7, Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 oder beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

