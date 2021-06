Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Jugendliche rauben Handy - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Mehrere, mutmaßlich jugendliche Unbekannte haben am späten Mittwochabend (23.06.2021) in der Straße Innerer Nordbahnhof einen 44 Jahre alten Mann geschlagen und dessen Smartphone im Wert von mehreren Hundert Euro geraubt. Der 44-Jährige hörte gegen 21.45 Uhr Lärm von der Straße und sah dort die Jugendlichen, welche auf einen Elektro-Roller und einen Elektro-Scooter einschlugen. Nachdem er die Jungen und Mädchen darauf ansprach, sollen sie ihn geschlagen, getreten und ihm anschließend sein Smartphone aus der Hand gerissen haben. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung S-Bahnhaltestelle Nordbahnhof. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Bei der Gruppe soll es sich um zirka zehn Jugendliche im Alter von zwölf bis16 Jahren gehandelt haben. Eine Täterin wird als zirka 165 Zentimeter groß, mit sportlicher Statur und langen, schwarzen Haaren beschrieben. Sie war bekleidet mit einer lockeren schwarzen Hose und einem schwarzen Top. Eine weitere Täterin soll etwa 155 Zentimeter groß und übergewichtig sein sowie lange, schwarze, lockige Haare gehabt haben. Ein dritter Täter war zirka 165 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Figur und trug eine Kapuze sowie eine Mund-Nasen-Maske. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell