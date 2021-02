Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Versammlung verlief friedlich

Worms (ots)

Am heutigen Samstag fand vor dem Wormser Bahnhof eine Versammlung statt. Die Partei Die RECHTE versammelte sich um 18:00 Uhr mit elf Personen auf dem St. Albans Platz. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Bereits ab Beginn dieser Versammlung fanden sich in der unmittelbaren Nähe zeitweise bis zu 300 Personen zum Gegenprotest ein. Um eine Konfrontation zu vermeiden, wurde von der angemeldeten Kundgebungsörtlichkeit auf dem Ludwigsplatz Abstand genommen wurde. Auf Antrag des Versammlungsleiters wurde in einem Kooperationsgespräch einer anschließenden Kundgebung vor dem Bahnhof in Osthofen stattgegeben. Diese wurde um kurz nach 20:00 Uhr beendet und fand kein öffentliches Interesse.

