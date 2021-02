Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW

Worms, Friedrich-Ebert-Straße (ots)

Am Samstag den 20.02.2021 gegen 14:30 Uhr befährt eine Radfahrerin vor einem Linienbus die Friedrich-Ebert-Straße. Die Radfahrerin möchte nach links in die Burkhardstraße abbiegen und leitet ordnungsgemäß den Abbiegevorgang ein. Ein hinter dem Linienbus fahrender PKW überholt just in diesem Moment den verlangsamenden Linienbus und kollidiert dann mit der abbiegenden Radfahrerin. Diese stürzt auf die Straße und verletzt sich glücklicherweise nur leicht, so das sie nach kurzer ambulanter Versorgung im Klinikum wieder entlassen wird.

