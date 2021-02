Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall beim Überholen auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen

Worms, B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 20.02.2021 gegen 17:10 Uhr gerät der 30-jährige Fahrer eines PKW aus Unachtsamkeit von der linken Fahrspur beim Überholen auf die rechte Fahrspur und kollidiert hierbei seitlich mit dem dort fahrenden PKW. Dieser gerät dadurch mit seiner rechten Seite an die dort befindliche Leitplanke und wird somit an beiden Seiten beschädigt. Da die Beifahrerin des Unfallverursachers schwanger ist, wird vorsorglich die Rettung hinzugezogen. Jedoch passiert werdender Mutter und heranwachsendem Kind nichts. Nach Räumung der Unfallstelle ist die B9 wieder Befahrbar.

