Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rabiater Ladendieb

Worms, Innenstadt (ots)

Am Samstag den 20.02.2021 gegen 14:30 Uhr wird ein Ladendieb durch Mitarbeiterinnen des Drogeriemarktes Müller in der Kaiserpassage in Worms auf frischer Tat betroffen. Der Ladendieb, der bereits hinreichend in gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten ist, stößt die Mitarbeiterinnen weg, um zu flüchten. Als er bemerkt, dass diese im hinterher eilen, versucht er aus der Socken ein Messer zu ziehen. Durch die Polizeistreife kann der Flüchtige gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde das Messer aufgefunden. Es folgt eine Anzeige, erkennungsdienstliche Behandlung und die Vorführung bei Gericht am nächsten Tag. Solange verweilt der Beschuldigte im polizeilichen Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell