Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Enkeltrick - Schockanruf!

Worms (ots)

Die Enkelin der 89-Jährigen Geschädigten meldet sich heute Mittag 19.02.2021 bei der Polizei und teilt mit, dass ihre Großmutter Opfer eines versuchten Enkeltricks geworden sei. Die ältere Dame schilderte gegenüber der Kriminalpolizei, dass sie gegen 12.00 Uhr einen Anruf erhalten habe. Demnach meldete sich eine weinerliche Stimme und teilt mit, dass sie einen Unfall gebaut und eine Frau totgefahren habe. Die 89jährige Dame ist geschockt und schreit laut auf. Die vermeintliche Enkelin sagt, dass sie Hilfe brauche und im Krankenhaus liege. Nach einem kurzen Moment des Innenhaltens merkt die rüstige Rentnerin, dass die Anruferin nicht von sich aus als Enkelin mit ihr spricht. Daher fragt sie die Anruferin direkt, wer sie ist und wie sie heißt. Daraufhin legt die Anruferin auf. Somit kam es noch nicht zu irgendwelchen konkreten finanziellen Forderungen.

Diese Variante des "Enkeltricks" soll, wie in diesem Fall geschehen, die Angerufenen so schockieren, dass sie eher gewillt sind ihr Bargeld herauszugeben, sog. Schockanrufe! Die Betrüger wenden dies so vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Worms.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell