Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Gestern Abend, gegen 22:00 Uhr kam es in der Floßhafenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin die Kurve schnitt und mit dem entgegenkommenden PKW zusammenprallte. Die 43-jährige Wormserin fuhr aus Süden kommend in Richtung Festplatz. In einer Linkskurve steuerte sie ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Der 18-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Bei der Wormserin wird 1,2 Promille Atemalkohol festgestellt, weswegen die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und eine Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

