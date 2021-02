Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an mehreren parkenden Fahrzeugen im Bereich der Valckenbergstraße

Andreasstraße

Worms (ots)

Am Freitagabend, gegen 23 Uhr, beschädigte ein 20-jähriger Beschuldigte mehrere Fahrzeuge, welche im Bereich der Valckenbergstraße / Andreasstraße geparkt waren. Durch die Polizei konnte die Person im Nahbereich festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Tatausführung war der Beschuldigte erheblich alkoholisiert. An den besagten Fahrzeugen wurde Kratzspuren festgestellt. Aufgrund der hohen Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Beschuldigte in das polizeiliche Gewahrsam verbracht. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Worms zu melden.

