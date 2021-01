Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in Kassenhaus

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Rund 24.000 Euro Schaden hat ein bislang Unbekannter bei einem Einbruch in ein Kassenhaus in der Parkgarage am Bürgerzentrum angerichtet.

Zwischen Sonntagmorgen 8 Uhr und Montagmorgen 05:30 verschaffte sich der Dieb über eine der Zugangstüren gewaltsam Zutritt in das Kassenhaus. Anschließend entwendete er den Parkhaus- und Videoüberwachungsrechner. Außerdem wurde ein Schlüsselbund entwendet, mit welchem die Kassenautomaten geöffnet werden können. Mithilfe des Schlüssels öffnete der Täter einer der Automaten und entwendete, das im unteren zweistelligen Bereich, vorhandene Scheingeld. Vermutlich wurde der Täter dann bei seiner weiteren Vorgehensweise gestört, da die weiteren Automaten unangetastet blieben.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet Zeugen die im Bereich "Am Alten Schloss" / Bürgerzentrum verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 07251/7260 zu melden.

