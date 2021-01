Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Auto überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Nordwalde (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstag (09.01.21) gegen 18.30 Uhr auf der Straße Suttorf mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich, der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 22-jährige Emsdettener war mit seinem Audi in Richtung Emsdetten unterwegs, als er bei einem Überholversuch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet nach links auf die weiche Fahrbahnbegrenzung, kollidierte mit der Böschung und überschlug sich. Auf der gegenüberliegenden Seite kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Der schwerverletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

