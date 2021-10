Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Tragebeutels samt Inhalt

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kam es gegen 14.00 Uhr im Wöstendamm zum Diebstahl des Tragebeutels eines 14-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Der Jugendliche hatte diesen auf einer dortigen Hofzufahrt abgelegt, um Rasen zu mähen. Als er den Fangkorb des Rasenmähers leerte, stellte er fest, dass sein Beutel entwendet worden war. Darin waren u.a. ein Handy des Herstellers Oppo, etwas Bargeld, eine Sonnenbrille und eine schwarze Regenjacke Pro X in Größe S. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Löningen - Kupferdiebstahl

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Hamstruper Straße drei Kupferfallrohre vom Vereinsheim der ehemaligen Schulacht in Lodbergen. Sie wurden dabei von einem 54-Jährigen aus Löningen erwischt. Die Täter ließen ihr Diebesgut zurück und flüchteten auf zwei Fahrrädern Richtung Löningen. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1 (weiblich):

- ca. 30 - 35 Jahre alt, - höchstens 1,70 m groß, - schlank, - osteuropäisches Erscheinungsbild, - sprach deutsch mit ausländischem Akzent - dunkle/schwarze Haare, - bekleidet mit einer olivgrünen Winterjacke und einer Jeans, - flüchtete auf einem Damenfahrrad.

Täter 2 (männlich):

- ca. 30 - 35 Jahre alt, - höchstens 1,70 m groß, - kräftig, - osteuropäisches Erscheinungsbild, - kurze dunkle Haare, - kleiner Schnauzer, - bekleidet mit einer dunklen Jogginghose mit reflektierenden Streifen, schwarze, kurze Lederjacke, dunkle, bunte Turnschuhe - flüchtete auf einem dunklen Mountainbike mit hellen Streifen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, kam es gegen 10.15 Uhr auf der Linderner Straße (Bundesstraße B213) zu einem Verkehrsunfall: Ein 83-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Ausfahrt der Bundesstraße B213 und beabsichtigte, nach links auf die Linderner Straße Richtung Lastrup abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen aus Lastrup, der mit seinem PKW die Linderner Straße aus Richtung Lastrup kommend in Richtung Lindern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000,00 Euro. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

Cappeln - Diebstahl von Elektrowerkzeug

Zwischen Mittwoch, 20. Oktober 2021, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 2021, 06.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Produktionshalle mit Büroräumlichkeiten einer Firma in der Heinr.-Beckerm.-Straße ein und entwendeten diverses Elektrowerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cappeln OT Elsten - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Oktober 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Alten Straße aus der Werkstatt eines 64-Jährigen aus Elsten ein GAZELLE E-Bike, ein KTM Mountainbike, ein MAKITA Baustellenradio sowie diverses Elektrowerkzeug, u.a. eine MAKITA Akkuflex, 2 kleine blaue MAKITA Flex, 1 große blaue MAKITA Flex und 1 orange STIHL Motorsäge . Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Oktober 2021, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 2021, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Warthestraße gewaltsam in das Objekt eines dortigen Getränkemarktes ein und entwendeten Kupferrohre und -draht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, kam es gegen 10.30 Uhr im Porschweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Radlader eine Nebenstraße entlang der Boschstraße und wollte von dort nach links auf die Boschstraße aufbiegen. Hierzu hielt er seinen Radlader an. Ein 57-Jähriger Fahrlehrer aus Cloppenburg befuhr zur selben Zeit mit einem 18-jährigen Fahrschüler aus dem Saterland die Boschstraße und konnte aufgrund der dortigen "Rechts-vor-Links-Regelung" gerade noch seinen PKW (Fahrschulwagen) vor dem Radlader zum Stehen bringen. Der 62-Jährige übersah allerdings den PKW des 57-Jährigen und fuhr los. Hierbei kam es zum Unfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, kam es gegen 16.40 Uhr auf er Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Cloppenburg befuhr den Überholfahrstreifen der Bundesstraße B213 aus Richtung Bundesautoban BAB1 kommend in Richtung Löningen. Im Streckenverlauf kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelleitplanke. Bei Versuch gegenzulenken, geriet sein PKW auf den rechten Fahrstreifen und stieß dort gegen eine Leitplanke. Hierdurch entstand Sachschaden am PKW des 22-Jährigen sowie an der Leitplanke. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 4000,00 Euro beziffert.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, kam es um 19.05 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 63-Jähriger aus Cloppenburg und ein 50-Jähriger aus Cloppenburg warteten mit ihren PKWs auf der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Sevelter Straße vor der dortigen rot zeigenden Ampelanlage. Eine 37-Jährige aus Elsdorf befuhr mit seinem PKW die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Sevelter Straße. Aus Unachtsamkeit fuhr sie mit ihrem PKW auf den vor ihr stehenden PKW des 50-Jährigen auf. Dieser wurde hierdurch auf den vor ihm stehenden Pkw des 63-Jährigen aufgeschoben. An allen Pkw entstand Sachschaden. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt.

Garrel - Diebstahl von Elektrowerkzeug

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Oktober 2021, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 2021, 00.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in einen Baumarkt in der Gutenbergstraße ein und entwendete zahlreiche hochwertige MAKITA Elektrowerkzeuge, u.a. Bohrhämmer, Akku-Schrauber pp. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - mutmaßlich männlich, - ca. 20 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - bekleidet mit einem auffälligen roten Ganzkörper-Overall, darunter ein blauer Kapuzenpullover mit tief ins Gesicht gezogener, aufgesetzter Kapuze, - weiße Sneaker und - weiße Handschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Freitag, 22. Oktober 2021, gegen 02.20 Uhr, kam es auf der Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Garrel befuhr die Petersfelder Straße aus Petersfeld kommend in Fahrtrichtung Garrel. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zur selben Zeit die Petersfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. Er soll dabei ohne Licht und auf dem Fahrstreifen des 19-Jährigen gefahren sein. Der 19-Jährige wich aus, kam nach rechts von der Fahrbahn und schleuderte letztlich gegen ein dortiges Brückengeländer. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitfenster zwischen dem 01. Januar 2021 und Montag, dem 18. Oktober 2021, kam es in der Brucknerstraße in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu Sachbeschädigungen am PKW Skoda Fabia einer 31-Jährigen aus Emstek. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, kam es gegen 16.15 Uhr in der Palmpohler Straße, dortiger Unterführung, zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-jähriger Mann aus Bühren befuhr mit seinem Gespann (Transporter + Anhänger) die Palmpohler Straße in Fahrtrichtung Repker Damm. Auf dem Anhänger befand sich ein Minibagger. In Höhe des Brückenbauwerks (Unterführung der BAB1) der Palmpohler Straße blieb der Baggerarm an der Deckenkante des Brückbauwerks hängen. Brücke sowie Bagger wurden hierdurch beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 5500,00 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, kam es um 12.40 Uhr auf der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein(e) bislang unbekannte(r) Beteiligte(r) beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise die Grundstücksmauer eines 80-Jährigen Anwohners, der durch den Knall des Aufpralls aus dem Fenster schaute und einen grünen Kleinwagen in Richtung Ortsmitte davonfahren sah. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

