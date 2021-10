Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kam es zwischen 12.50 Uhr und 13.00 Uhr in der Großen Straße zwischen der dortigen Bankfiliale und einem Bekleidungsgeschäft zum Diebstahl der Geldbörse einer 72-Jährigen aus Emsdetten aus ihrem mitgeführten Rucksack. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch diverses Ausweisdokumente sowie die Bank- und Krankenversicherungskarte der Geschädigten.

Zwischen 13.15 Uhr und 13.25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Straße die schwarz-weiße Geldbörse samt Inhalt einer 39-Jährigen aus Vechta aus deren Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Imbiss

Von Dienstag, 19. Oktober 2021, 22.05 Uhr, bis Mittwoch, 20. Oktober 2021, 08.25 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, in die Räume eines dort ansässigen Pizza-Lieferservice. Anschließend wurde die Räumlichkeiten durchsucht und ein Tresor entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 10000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. Oktober 2021, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober 2021, 07.45 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Vulhopsfeld die hinteren Reifen eines roten PKW Audi A4 eines 57-Jährigen aus Groß Quenstedt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Bakum

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Sonntag, 17. Oktober 2021, 14.10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Traktors mit angehängter Feldarbeitsmaschine die Essener Straße in Bakkum Ortsteil Hausstette und bog an der Kreuzung "Alte Dorfstraße" nach links ab. Im Verlauf des Abbiegevorgangs beschädigte die gezogene Arbeitsmaschine zwei Verkehrsschilder. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der grünen Arbeitsmaschine machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-95971-0.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, um 08.00 Uhr, standen ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Bühren, ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Zwischenahn und eine 26-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge vor einer Ampelanlage der Bundesstraße B69 (Oldenburger Straße) in Fahrtrichtung Vechta. Die Cloppenburgerin beabsichtigte auf die Linksabbiegespur in Richtung Holtrup zu fahren. Sie überfuhr dabei eine durchgezogene Linie. Der vor ihr fahrende 60-Jährige aus Bad Zwischenahn entschied sich, ebenfalls auf diese Spur zu wechseln. Dabei übersah er die ihn bereits überholende Cloppenburgerin. Es kam zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen ihren beiden PKWs. Im Anschluss kam es zu einer Kollision mit dem PKW des 52-Jährigen aus Bühren, welcher sich an erster Stelle befand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfall mi einer schwer verletzten Person

Am 20.10.2021, gegen 22:10 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf und ein 17-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf mit ihren Fahrzeugen die Badberger Straße in gleicher Fahrtrichtung. Als die Beteiligten eine Autobahnbrücke passierten und diese hinabfuhren, fuhr der 20-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf den Pkw des 17-jährigen Pkw-Fahrers auf. Das Kraftfahrzeug des 17-jährigen Pkw-Fahrers kam hierdurch von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 17-jährige Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gesamtschaden: 8.000,00 EUR

Steinfeld - Sachbeschädigung an Buswartehäuschen Im Tatzeitraum 20.10.2021, zwischen 22:00 Uhr und 23:10 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in Steinfeld, Industriestraße, die Scheibe eines dortigen Bahnhofshäuschens. Schadenshöhe: 250,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

