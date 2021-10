Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - versuchter Diebstahl von zwei Kinderfahrrädern

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 17.05 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in der Lenaustraße zwei Kinderfahrräder eines 53-Jährigen aus Damme zu entwenden. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Täter konnten nur grob beschrieben werden: - lediglich normale bis untersetzte Figur, - beide bekleidet mit dunklen Jacken, - einer der beiden trug eine leuchtendblaue geblümte Hose (vergleichbar mit einer Schlafanzughose); diese Person zog beim Gehen ein Bein leicht nach Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Te.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 19.00 Uhr, wurden in der Großen Eschstraße eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren (alle wohnhaft in Damme bzw. Holdorf) durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie ein Zaunelement sowie ein Fahrrad beschädigten. Die Jugendlichen wurden der Örtlichkeit verwiesen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, wurden gegen 17.15 Uhr in der Hufeisenstraße ein 15-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein weiterer, 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades (wohnhaft in Damme) befuhr die Hufeisenstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als die Beamten auch ihn kontrollierten wollten, entzog er sich dieser Kontrolle und flüchtete. Der 16-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier stellte sich heraus, dass er lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, kam es zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Südring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken den in Höhe der Hausnummer 33 geparkten weißen Pkw Audi Q5 Kombi eines 54-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. An dessen Pkw entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis

In der Zeit zwischen Montag, 18. Oktober 2021, 18.30 Uhr, und Dienstag, 19. Oktober 2021, 07.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Gertrudenstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, kam es um 09.25 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-Jähriger aus Vechta befuhr mit seinem Lkw die Vechtaer Straße in Richtung Lohne. Im Streckenverlauf fuhr er in den Kreisverkehr Vechtaer Straße/Brägler Straße ein. Hierbei übersah er eine bereits im Kreisverkehr befindliche 52-jähirge Pkw-Fahrerin aus Barnstorf. Es kam zum Zusammenstoß. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3000,00 Euro.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 16. Oktober 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hagenstraße das Fahrrad eines 49-Jährigen aus Vechta. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes RALEIGH Damenfahrrad mit einer Reifengröße von 28 Zoll, einer Rahmengröße von 55 cm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, wurde gegen 16.50 Uhr in der Elisabethstraße ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei der Überprüfung des Betroffenen und seines PKW wurde sog. Fake-Urin aufgefunden. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, wurde gegen 00.10 Uhr ein 17-jähriger Fahrer eines Elektroscooters auf der Rombergstraße kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, wurde um 10.40 Uhr im Riester Damm ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt OT Lutten - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, wurde um 20.45 Uhr in der Oststraße ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Oktober 2021, kam es um 17.15 Uhr im Ginsterweg zu einem Verkehrsunfall: Zur Vorfallszeit befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad in Holdorf den Ginsterweg in Richtung Kreuzbreite. Plötzlich, und für sie unerwartet, fuhr linksseitig aus dem Magerittenweg ein bislang unbekannter männlicher Fahrer mit einem dunkelblauen Kleinwagen heraus. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Unfallverursacher setzte sein Fahrzeug zurück und entfernte sich in Richtung Dammer Straße. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kam es um 01.30 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Rudolf-Diesel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer und ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Twistringen hielten sich mit ihren LKW auf dem o.a. Gelände auf. Ihre Zugmaschinen standen nebeneinander. Als der bislang unbekannte LKW-Fahrer mit seinem weißen Kasten-LKW und einem dahinter befindlichen Anhänger mit Wechselbrücke losfuhr und beabsichtigte, das Gelände nach rechts zu verlassen, nahm er vermutlich die Kurve zu eng und beschädigte hierdurch mit seinem Anhänger die Sattelzugmaschine des 36-Jährigen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 25000,00 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit

