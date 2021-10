Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung auf Sportplatz

Am Freitag, den 15.Oktober 2021, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Kleinkraftrad/Roller den Sportplatz an der Friesoyther Straße und beschädigte dabei die Grasnarbe der Rasenfläche. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 19.Oktober 2021, gegen 08.50 Uhr, befuhr eine 39-jährige aus Barßel mit ihrem PKW die Feldstraße. Als sie nach rechts auf die Friesoyther Straße abbiegen wollte, übersah sie eine 70-Jährige aus Barßel, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg in ortsauswärtige Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800,00 Euro.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 19.Oktober 2021, gegen 15.35 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Scharrel und wollte nach links die Fichtenstraße abbiegen. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Osnabrück, die sich mit ihrem Transporter dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 26-Jährigen auf. Durch den Unfall erlitt der Saterländer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell