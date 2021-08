Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - Unfall

Welver (ots)

Gegen 12:45 Uhr ist es an Donnerstag auf der Recklingser Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Bus in Richtung Berwicke. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer Kurve ins Schleudern und fuhr in den Graben. Es befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. (wo)

