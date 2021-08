Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfall

Warstein (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, ist es am Donnerstag an der Talstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 44-jährige Warsteinerin fuhr in Richtung Belecker Landstraße. Dort wollte sie in Richtung Belecke auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Rollerfahrer, der auf der B 55 in Richtung Warsteiner Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. (wo)

