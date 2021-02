Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baucontainer eingestiegen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (16.02.2021) in einen Baucontainer an der Ingelfinger Straße eingebrochen und haben Maschinen, Werkzeug und Arbeitskleidung gestohlen. Die Täter stiegen zwischen 18.00 Uhr und 06.45 Uhr über ein offenbar gekipptes Fenster ein, durchsuchten den Container und flüchteten unerkannt. Der Wert der Beute muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

