Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen 24.12.2020 Unruhiger Heiliger Abend für die Feuerwehr Ratingen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

RatingenRatingen (ots)

Ratingen 24.12.2020 22:05 Uhr, Daniel-Goldbach-Str. Tankstelle Die Feuerwehr Ratingen hatte keinen ruhigen Heiligen Abend. Gegen 22:05 Uhr wurde ein Fahrzeug des Brandschutzes zu einem angeblichen Müllbehälter Brand auf dem Gelände der Tankstelle am Einkaufsmarkt an der Daniel-Goldbach-Straße alarmiert. Da es an mehreren Stellen im Bereich der dortigen Tankstelle mit KFZ Werkstatt brennen solle, wurde noch auf der Anfahrt durch die Kreisleitstelle Mettmann das Alarmstichwort auf Tankstelle umgeändert und weitere Kräfte Alarmiert. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten das drei dort abgestellte PKW im Bereich der Motorhaube brennen würden. Die Tankstelle und die Werkstatt waren nicht betroffen. Die PKW standen alle zwischen ca. 8 m und ca. 20 m voneinander entfernt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuer auf weitere PKW , Werkstatt und einem Flüssiggastank verhindert werden. Insgesamt wurden vier PKW durch Feuer beschädigt. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen Tiefenbroich, Mitte und Lintorf sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Am heutigen Tage wurden bis jetzt noch vier weitere Einsätze von den Brandschutz-kräften abgearbeitet, darunter waren unter anderem eine Ölspur und ein Einsatz für den Einsatzführungsdienst als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall in Langenfeld. Bis Mitternacht wurden durch den Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus 47 Rettungsdienstliche Einsätze abgearbeitet. (R. Schneiders)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Rolf Schneiders

Telefon: 02102-55037330

E-Mail: rolf.schneiders@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell