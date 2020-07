Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Fahrraddiebstahl in Dierhagen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Gleich mehrfach schlugen Fahrraddiebe in Dierhagen im Bereich eines Hotels in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu. In der Zeit vom 04.07.2020, gegen 16:30 Uhr bis 05.07.2020, 12:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe zwei schwarze Pedelecs der Marken Ortler, je einmal in der Damen- und Herrenausführung. Ein weiteres schwarzes Pedelec und ein silbernes Fahrrad, zu denen Hersteller und Modell noch nicht bekannt sind, wurden im selben Zeitraum entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5900 Euro.

Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Seit dem 01.06.2020 wurden nun mit diesen aktuellen Fällen insgesamt 21 Fahrraddiebstähle auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst polizeilich registriert. Auf der Insel Rügen wurden im Vergleich dazu im selben Zeitraum 16 gestohlene Fahrräder gemeldet. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zum Schutz vor Fahrraddieben empfiehlt die Polizei stabile Ketten- Bügel oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem und aus hochwertigem Material zu nutzen und das Fahrrad an einem fest verankerten Gegenstand anzuschließen.

Außerdem sollten Sie sich Marke, Typ und Rahmennummer notieren um diese im Falle des Diebstahls der Polizei zu nennen, sowie ein Foto Ihres Fahrrads parat haben. Nur so kann das Fahrrad, sollte es wieder aufgefunden werden, eindeutig seinem Eigentümer zugeordnet werden. Alternativ können Sie die kostenlose FAHRRADPASS-App der Polizei auf Ihrem Smartphone nutzen, hier können Sie Daten gleich mehrerer Fahrräder speichern.

Weitere Tipps, auch zur kostenlosen FAHRRADPASS-App für IOS und Android, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/vorsicht-fahrrad-diebe/.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell