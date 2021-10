Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus Sonderpostenmarkt

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.00 Uhr und Freitag, 15. Oktober 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen kleinen Sonderpostenmarkt eines 61-Jährigen aus Garrel an der Hauptstraße ein und entwendeten diverse Sonderpostenartikel sowie ein Apple iPad. Darüber hinaus beschädigten sie das darin befindliche Inventar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel. (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, kam es zwischen 16.15 Uhr und 17.40 Uhr in der Königsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der am Fahrbahnrand befindliche Zaun einer 47-Jährigen aus Garrel, sowie eine Straßenlaterne, beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel. (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Freitag, 15. Oktober 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 19. Oktober 2021, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Industriezubringer einen dort abgestellten Transporter Ford Transit eines 39-Jährigen aus Cloppenburg. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 18. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 19. Oktober 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße eine Verkleidung des Clemens-August-Gymnasiums. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, kam es um 19.00 Uhr auf der Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-Jähriger aus Lindern befuhr mit seinem PKW den Kreisverkehr in Löningen. Als er den Kreisverkehr auf die Linderner Straße in Fahrtrichtung Lindern verlassen wollte, übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtige 17-jährige Fahrradfahrerin aus Löningen. Diese befuhr den kreuzenden Radweg aus Richtung Bahnhofsallee in Fahrtrichtung Wachtum. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die 17-Jährige leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro.

Emstek - Arbeitsunfall

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, gegen 11.05 Uhr, kam es auf einer Ackerfläche zwischen den Straßen Zum Desum und dem Herzog-Erich-Ring zu einem Betriebsunfall: Ein 31-Jähriger aus Emstek geriet in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit auf einer Ackerfläche mit seinem rechten Bein unter den Reifen eines dort fahrenden Ackerschleppers. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

