Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Scharrel - Brandauslösung beim Entzünden eines Grills

Am Montag, den 18.Oktober 2021, gegen 16.25 Uhr, kam es in einem Garten in der Hauptstraße in Scharrel zu einem Brand: Beim Versuch, einen Grill mittels Zeitung und Benzin zu entzünden, gerieten ein angrenzender Benzinkanister und eine Grünfläche in Brand. Der Verursacher, ein 24-jähriger Scharreler, erlitt leichte Verbrennungen an der Hand. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Scharrel, die mit vier Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort waren, wurde der Brand gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel- Sachbeschädigung an Holzzaun und Buswartehaus

Zwischen Freitag, den 15.Oktober 2021, gegen 20.00 Uhr, und Samstag, den 16.Oktober 2021, um 09.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter an der Ankerstraße zwei Holzzaunelemente aus ihrer Halterung gerissen und in einen angrenzenden Graben geworfen. Weiter wurde die gesamte Verglasung eines Buswartehauses an der Westmarkstraße zerstört. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Montag, den 18.Oktober 2021, gegen 08.25 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Neuscharreler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 18.Oktober 2021, gegen 06.50 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus Rhauderfehn mit seinem LKW die Barßeler Straße in Richtung Friesoythe. Als ihm ein Treckergespann entgegenkam, geriet der Anhänger des Treckers ins Schleudern und beschädigte den linken Außenspiegel des LKW. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Treckergespanns setzte seine Fahrt fort. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

