Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, zwischen 00.15 Uhr und 00.30 Uhr, wurde im Duderstadter Weg eine 57-jährige Frau aus Löningen durch einen Knall aus ihrer Küche aus dem Schlaf gerissen. Sie entdeckte in der Küche ein kleines Feuer im Bereich der Arbeitsfläche (Standort des Toasters), alarmierte die Feuerwehr und versuchte, die Flammen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte selbst zu löschen. Dieser Versuch misslang. Das Feuer konnte durch die binnen weniger Minuten vor Ort eingetroffenen 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löningen gelöscht werden, bevor es auf die Substanz des Hauses übergreifen konnte. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10000,00 Euro.

Emstek OT Bühren - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. Oktober 2021, 19.00 Uhr, und Montag, 18. Oktober 2021, 10.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Poggenschlatt die Fensterscheibe der Erdgeschosswohnung eines 30-Jährigen aus Bühren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Boschstraße einen auf dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 30 rechtsseitig abgestellten roten PKW Seat einer 42-Jährigen aus Bühren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter (04473) 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell