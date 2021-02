Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Transporter aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag (22.02.2021) brachen unbekannte Täter die Heckklappe eines Transporters auf und entwendeten zahlreiche Werkzeuge. Das betroffene Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Hof eines Firmengeländes in der Straße "Zur Hasselklink". Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

