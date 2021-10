Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Elektrozauns für Tiere

Zwischen Samstag, 16. Oktober 2021, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober 2021, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Allerloh ca. 90 Meter eines sog. Steck-Kombinetzes für Haustiere einer 41-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 15. Oktober 2021, 16.00 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober 2021, 14.55 Uhr, kam es in der Dersastraße zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus eines derzeit im Urlaub befindlichen älteren Ehepaares. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 15. Oktober 2021, kam es gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Holdorf kollidierte mit seinem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen den Pkw eines 19-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,00 Euro. Im Anschluss begaben sich beide Beteiligten an eine andere Örtlichkeit und gaben dort rechtswidrig vor, der Verkehrsunfall sei durch einen unbekannten Dritten verursacht worden, welcher nun flüchtig sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme verstrickten sich die beiden Heranwachsenden in Widersprüche und räumten letztlich ein, den Unfall selbst verursacht zu haben. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, kam es um 21.50 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 60-Jährige aus Vechta befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg an der Bundesstraße B69 in Richtung Vechta. Beim Überqueren der Straße Am Südfeld wurde sie von einer 43-jährigen Fahrzeugführerin aus Vechta übersehen, welche mit ihrem PKW die Straße Am Südfeld befuhr und nach rechts in Richtung Vechta abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 60-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand leichter Sachschaden an PKW und pedelec. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe beträgt 800,00 Euro. Die Fahrradfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, kam es um 14.10 Uhr auf der Alten Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Führer eines Traktor-Anhänger-Gespanns befuhr die Essener Straße in Richtung Vechta. An der Kreuzung mit Alte Dorfstraße bog er in diese ab. Hierbei überfuhr er die dort auf der Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschilder. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Vestrup fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die an den Traktor angehängte Feldarbeitsmaschine war grün. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, wurde um 11.35 Uhr auf der Märschendorfer Straße ein 21-Jähriger Führer eines Kleinkraftrades aus Lohne kontrolliert, weil er ohne Helm unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass für das Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz mehr bestand. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, wurde um 22.30 Uhr auf der Ahlhorner Straße ein 26-Jähriger Fahrzeugführer aus Visbek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war, obwohl er bereits seit mehr als einem Jahr seinen Hauptwohnsitz in Deutschland begründet hat. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell