Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 16./17.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 16.10.2021, gegen 10:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes an der Friesoyther Straße zum einem Parkplatzunfall. Ein geparkter Pkw der Marke Audi wurde auf unbekannte Weise beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 17.10.2021, gegen 04:35 Uhr wurde eine 20-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw auf der Elbestraße durch eine Streife der Friesoyther Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 20-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Eine Atemalkoholprobe ergab 0,4 Promille. Da sich die Cloppenburgerin noch in der Probezeit befindet, musste sie die Beamten zu einer Blutprobe begleiten. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

