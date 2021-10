Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 17.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 16.10.2021, gegen 14.15 Uhr, parkte eine 59-jährige aus Bakum ihren silbernen Pkw VW Golf auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Falkenrotter Straße. Anschließend begab sie sich zum Einkaufen in den Markt. Bei ihrer Rückkehr gegen 15.00 h stellte sie dann fest, dass in der Zwischenzeit jemand gegen ihren Pkw gefahren war und dabei beide Türen der Fahrerseite beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von geschätzt ca. 1200 Euro. Zeugen des Vorfalls bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta Tel.: 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 16.10.2021, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Vechta mit seinem Rennrad den Radweg der Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Ein 62-jähriger aus Bakum wollte dort aus einem Waldweg kommend mit seinem Fahrrad nach links auf die Vechtaer Straße abbiegen. Dabei übersah er den Rennradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten, hierbei wurde der 26-jährige leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am Samstag, 16.10.2021, gegen 19.12 Uhr, kam es in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger aus Vechta befuhr dabei mit seinem Fahrrad die Kolpingstraße. Dort querte plötzlich eine 49-jährige Fußgängerin aus Vechta die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß wobei der 55-jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 49-jährige nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Visbek - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag 15.10.21, 16.00 Uhr bis Samstag, 16.10.21, 14.55 Uhr kam es in der Schubertstraße in Visbek zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie Bargeld und diverse Wertgegenstände Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta Tel.:04441/9430 in Verbindung zu setzen.

