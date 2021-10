Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 16. bis 17.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 16.10.2021, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:35 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA Verbrauchermarktes am Pingel-Anton in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein, ersten Ermittlungen zufolge, rotes Fahrzeug beschädigte beim Parken den nebenstehenden PKW einer 56-jährigen aus Quakenbrück und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug waren Beschädigungen in Form von Lackkratzern an der Fahrerseite feststellbar. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen. Garrel - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 16.10.2021, um 16:40 Uhr wurde auf der Straße "Zum Auetal" in Garrel ein 33-jähriger aus Bösel auf seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor in Schlangenlinien gefahren war. Ein Alkoholtest ergab dabei einen Wert von 3,13 Promille, zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Garreler wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell